Kinect适配器宣布停产 Kinect今后维修恐成麻烦

【中关村在线新闻资讯】1月3日消息：尽管没有官方发布声明，但是微软在去年10月还是关停了Kinect项目，而现在，Kinect适配器也不再生产，大家需要注意。

据外媒报道，微软已经于近日关停了Kinect适配器的生产项目，同时渠道商也表示市面上的库存消耗完之后将不再进货。

这意味着，今后Kinect适配器损坏或丢失将无可更换配件，导致Kinect也无法继续使用，促使Kinect加速退市。



Kinect

Kinect适配器是一种将Kinect与Windows电脑和Xbox One S进行连接的配件，也是当初Xbox One S免费赠送的，现在已经成为历史了。

需要注意的是，目前微软的官网上仍然还有包含Kinect设备的Xbox套装，这时候大家就需要考虑到底要不要买这个套装，和今后Kinect的维修问题了。

微软曾表示，将用更先进的设备来替代Kinect，为Xbox玩家提供更好的体验。难道微软要把Hololens用到Xbox上？

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