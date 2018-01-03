魅蓝全面屏真机曝光，侧面指纹识别亮眼

魅蓝将会在1月4号召开新品发布会，重点就是“全面屏”的魅蓝新机，等了这么久，终于在2018年初等到了魅族的全面屏新机，李楠也在微博表示：“18：9不是亮点，掷地有声才是！”





到了2018年，18：9的全面屏已经不能算是亮点了，全面屏的手机已经从高端到低端全面普及，魅蓝此次发布会，一定会有不一样的亮点出现才能吸引消费者购买。至于亮点，根据之前的曝光情况，可能会是侧面指纹识别，小白圈虚拟按键配合手势操作，处理器采用三星Exynos 7872或者骁龙660。

微博网友曝光



外观方面，微博网友“科技狼说”发布了疑似魅蓝18:9新机的图片，配合之前的曝光信息，外观大致可以确认，依旧是全金属机身，其中最引人注目的就是侧面指纹识别。在全面屏时代，屏下指纹还没能量产的情况下，指纹识别只能选择放在背部或者类似索尼的侧面指纹识别。这次魅族依旧不会选择背部指纹识别，而是放在侧面。



疑似魅蓝新机上手



侧面指纹识别

正面的虚拟按键可能会采用MX 2就使用过的经典小白圈设计，放在屏幕里面，配合滑动操作实现多种功能。比如轻触返回，上划返回桌面，左右滑动切换多任务等等操作。







系统导航栏虚拟键

至于背面，依旧是穹顶式天线带设计，不一样的是在机身右下角的logo采用全新的设计“mblu”。整体的位置布局和魅族旗舰Pro 7类似，整体设计还算是有亮点，特别是侧面指纹识别，在全部都是背部指纹识别的国产机中可谓是一股清流，侧面指纹识别的使用体验也更符合直觉，点亮屏幕同时就可以实现解锁，几乎可以忘记指纹识别这一步，具体的使用体验还需要等产品发布之后，给大家带来真实的上手体验。



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