除了微信支付宝还有个移动支付你一定知道

作为中国新四大发明的移动支付在最近两年算是彻底改变了人们的支付方式，出门不带钱包也不用担心，几乎涉及到支付的地方都会有移动支付的存在，最近支付宝更是有红包分享让越来越多的人加入其中，无论是商家还是买家，都互相分享支付宝红包来薅羊毛，先不说这支付宝红包是否是真福利，就这分享的氛围已经算是一种潮流了。



移动支付 图片来自网络

作为移动支付两大巨头微信和支付宝，一直都没有忽视稳定其行业地位，不断推陈出新的创新玩法和活动都将用户牢牢锁在手中，从最初的推广来看，两家都有过一段时间不收取手续费到后来才慢慢的拥有了提现额度，提现手续费等项目，当然这些也都逐渐被用户接受。



移动支付 图片来自网络

不得不提对是，除了微信支付宝，还有一个移动支付大家肯定不会陌生，那就是QQ钱包，腾讯QQ作为腾讯蓬勃发展的火热应用，拥有国内绝对的用户量，但被日渐崛起的自家应用微信分羹严重，就连QQ钱包也在移动支付中没能站稳脚跟，虽然拥有这个功能的人多，但实际使用的人却少之又少，QQ本身拥有太多冗余的功能实际使用的情况也很少，QQ好友的交流日渐不如微信那么密切，人们之间的资金往来也没那么多，所以QQ钱包一直没能像微信和支付宝那样推广开来。





QQ钱包入口 图片来自腾讯QQ

然而即使如此，QQ钱包也要面临着收取提现手续费的情况，近日QQ钱包官方发布消息称，今年1月8日起将对提现收取0.1%的手续费，收费标准与现在对微信基本没差，每个人仅有1000元的免费额度，而且还有更多细节的规定，零钱余额小于0.1元不能提现，提现手续费每笔最少收0.1元等。





QQ钱包官方声明 图片来自腾讯QQ

对此，有人称这是腾讯QQ钱包作死，本身用户量不高不说，还要像别家一样收取手续费，不过这个手续费也是对大家不疼不痒的事情，毕竟也没有大量的钱放在里面，另外，QQ钱包后续应该也会推出提现额度对活动，或许可以用积分或其他奖券等抵扣手续费。

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