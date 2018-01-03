【中关村在线新闻资讯】1月3日消息，苹果在去年的新旗舰iPhone X中首次取消使用了多年的指纹识别技术Touch ID，似乎这样的设计要延续到苹果今年的手机之中。近日《日本经济新闻》撰文表示，苹果今年的三款iPhone机型，都将不配备Touch ID。



日经爆料iPhone今年计划：或全线放弃Touch ID（图片来自于谷歌）

日经在文中提到，这三款iPhone手机中，两款将采用OLED屏幕。与此前传闻不同的是，日经认为大尺寸版本的iPhone大小将会达到6.5英寸。同时日经还认为由于机型变化，2018年全系列iPhone都将不再采用Touch ID，而是全面开始推行Face ID。

上周的时候有媒体报道，苹果即将推出一款腮红金配色的iPhone X。这个传闻还没有退却，又有消息陈，此次推出的iPhone X其实是黑红配色，而且还是专为中国农历新年特供。

消息人士称，iPhone X红色版机身背部为黑色，中框和苹果的Logo则变成了红色设计。此配色十分契合中国市场的需求，这一次的独特的红色就将会在中国的传统节日春节的前后发布。

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