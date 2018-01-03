刘海轻易不要学！iPhoneX拿下外观设计专利

【中关村在线新闻资讯】1月3日消息，苹果在去年发布的iPhone X，被吐槽最多的就是“刘海”造型。骂归骂，还是有很多厂商开始复制苹果这个创意，当然苹果也不少，早早就给iPhone X申请了外观设计专利。



iPhoneX拿下外观设计专利 （图片来自baidu）

当前美国专利商标局公布消息称，苹果已经拿到了iPhone X的外形专利，也就说其他厂商如果拿出同样带有刘海的全面屏手机，都是侵犯了苹果的专利。

最后要说的是，iPhone X已经显示了苹果未来10年的设计思路，催生整个产业链快速发展后，而让iPhone真正的用上100%屏占比的全面屏手机。

全面屏以及Face ID都将会是2018年手机厂商追逐的方向。对此凯基证券分析师郭明池预测，Android厂商对于3D识别的需求将会爆发。未来两年内，支持3D识别的Android手机出货量将是屏下指纹识别的两三倍甚至更多，尤其是3D识别可以兼容LCD屏幕，屏下指纹则必须搭配OLED。

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