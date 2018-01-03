《王者荣耀》新规：乱出装备或被封号

《王者荣耀》在2017年可谓火遍全国，上到中年人下到小学生都沉迷在了这款MOBA手游中。此时虽已步入2018但其依旧有着相当的热度，关于如何改善游戏环境依旧是《王者荣耀》团队最关心的事情之一。



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近日，腾讯游戏安全中心消发布了一条新声明，称将进一步打击玩家消极游戏的行为，声明中表示：对于恶意挂机、恶意送人头、恶意只打野不参团、代练、故意掉分、恶意投降、恶意乱出装备（如出6双鞋），宣传广告、诈骗、代练以及陪练等行为视其影响程度将被处以禁言、禁止上榜、禁止PVP、封号等处罚。



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可以看到声明中新增了一条“只打野不参团”的规定，看来今后玩打野的人要小心了~打的顺还好，要是逆风打的菜装备不行，楞去参团又成了送人头。或者正因为没打好出装策略有所变化，队友看着“不对路”想起你“送人头”的事来，再气愤地举报你恶意出装事情就更大条了~



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当然这都是笔者YY出来的场景，从此也可看出腾讯对于各种影响游戏公平性的行为真正采取了零容忍的态度。最后说句题外话，今年《绝地求生》国服将会上线，希望届时腾讯延续这种态度，还广大玩家一个公平的游戏环境。

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