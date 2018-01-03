【中关村在线新闻资讯】1月3日消息，2016年的时候曾经谷歌曾经对外宣布他们已经投入到了新系统Fuchsia的研发之中。现在一年多的时候过去了，从最新得到的消息来看，谷歌方面似乎已经准备好对这一新系统进行测试。



谷歌开始测试新系统Fuchsia：用在Pixelbook上（图片来自于谷歌）

近期，谷歌向开发者发布了一份新的文档，文档中允许开发者将Fuchsia加载到谷歌Pixelbook上。不过，现在被允许加载的系统并非开发者系统，而是一个还在开发中的系统，因此他需要两台相关设备来加载。谷歌目前推荐使用Pixelbook来进行测试，不过也可以扩展到英特尔的NUC和宏碁的Switch Alpha 12 Chromebook。

谷歌自主打造的Fuchsia系统，基于Magenta内核，主打简约流畅高效以及跨平台平台。去年11月的时候谷歌曾表示，他们已经将旗下这套系统Fuchsia支持了苹果的Swift语言。

Fuchsia希望能够统一安卓和Chrome OS，其支持多达4个程序同屏同时运行（平板模式下），并且主页以直列的方式显示各种故事卡、应用集、系统组件等，有点类似多任务、多标签页的做法，但更简洁。

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