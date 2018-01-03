冲突升级！谷歌YouTube封杀多款亚马逊设备

【中关村在线新闻资讯】1月3日消息，早前谷歌和YouTube宣布，YouTube将封杀亚马逊的所有设备。期限是2018年1月日，可是应该每天报道，谷歌琪仔12月底就已经这样做了。



谷歌YouTube封杀多款亚马逊设备（图片来自baidu）

谷歌旗下YouTube从1月1日开始，将停止对亚马逊机顶盒提供YouTube视频服务。而更早之前，YouTube首先封杀了亚马逊配置显示屏的智能音箱。不过，YouTube并未彻底封死亚马逊用户观看视频的门路。机顶盒用户可以通过浏览器访问YouTube网站，播放视频，但这一方法的使用体验，远不及通过客户端软件直接播放。

此举意味着亚马逊所有的视频播放设备，都已经无法观看YouTube视频，这将会影响到亚马逊用户利益以及后续的硬件销售。

就在2017年12月，亚马逊和谷歌曾有和解迹象，即亚马逊开始重新销售谷歌生产的视频棒等硬件产品，另外谷歌高管也表示，双方展开了会谈。不料双方说翻脸就翻脸。

据了解，谷歌跟亚马逊之间的口水战起源于2015年。当时亚马逊砍掉了谷歌的电视播放器Chromecast，关闭了它的零售网站，苹果公司的电视播放器也遭受了同样的厄运。

亚马逊对外解释称，此举是为了避免用户的困扰，后者可能希望在亚马逊出售的设备上观看Prime视频服务。

2017年早些时候，亚马逊和苹果修复了关系，宣布用户可采用苹果电视观看Prime视频。但这种做法不适用于谷歌产品。

2017年九月，谷歌将YouTube从亚马逊Echo Show节目中删除，后者可以在触摸屏上显示视频，但不提供视频推荐、频道订阅和其他功能。

亚马逊后来将YouTube重新引入该设备，但所添加的语音命令违反了使用条款。不料，2017年12月谷歌再次删除了这项服务。





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