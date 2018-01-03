【中关村在线新闻资讯】1月3日消息， 苹果公司的投资者关系页面上今天更新了一条新的消息，他们将在2月1日的时候公布2018年Q1财报。这次财报最大的亮点，莫过于即将公开iPhone X的销量数据。去年的Q4财报中，苹果并未提及iPhone X的销量问题。



苹果2018Q1财报下月公布：iPhone X销量终揭晓（图片来自于推特）

之前一些分析师对于苹果Q1财报的分析比较乐观，苹果认为2018财年Q1财报营收预计为840-870亿美元，毛利润为38-38.5%。如果最终的成绩达到了苹果的预期，那么就将再次创造一个新的记录。

此前，国外媒体《今日美国》放出了207年度科技产品销量榜，榜单中苹果的iPhone系列产品以极大的优势获得了畅销榜的冠军，三星的Galaxy S8和Note 8排名第二，任天堂新主机Nintendo Switch挤进前五。

《今日美国》在文章中指出，苹果公司在今年内推出了三款iPhone手机，不过其中的iPhone X还是在上市之后获得消费者的好评。根据《今日美国》的统计，苹果在2017年卖出2.23亿部iPhone，高于2016年的2.11亿部。三星S8和Note8售出了3300万部，亚马逊Echo售出了2400万台，第四名的Apple Watch售出了2000万块，而今年新发布的Nintendo Switch则售出了1500万台。

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