谷歌又被罚？2016年谷歌成功避税36亿美元

【中关村在线新闻资讯】1月3日消息， 据彭博社报道，谷歌提交给荷兰的监管文件显示，2016年，谷歌把159亿欧元（约合192亿美元）转移到了百慕大的空壳公司，成功避税37亿美元。



2016年谷歌成功避税36亿美元（图片来自baidu）

据谷歌在12月22日提交的监管文件称，2016年谷歌通过这种方式转移的收入比2015年增加了7%。对此谷歌一名发言人表示，在全世界营业的任何国家，谷歌都支付了相应的税负，遵守了当地的税法。

根据提交给美国政府的监管文件，2016年，谷歌全球有效的所得税率为19.3%，这远低于美国国内的35%，谷歌通过将海外利润转移到百慕大公司，实现了较低税负。如果按照上述的19.3%税率，谷歌转移收入逃避的税负为37亿美元。不过也有税收专家表示，应该按照爱尔兰12.5%的所得税率计算谷歌逃避的税负，相应的金额则为24亿美元。

美国公司在欧洲普遍采用了一种名为“双层爱尔兰-荷兰三明治”的避税架构，即利用两国的税收漏洞，注册复杂的公司实体，转移收入和利润。其中，美国公司首先把营业收入转移到一家没有雇员的荷兰公司，然后转移到一家爱尔兰公司旗下的百慕大公司地址。

根据谷歌提交给美国证券交易委员会的报告，截至2016年年底，谷歌在海外存放了607亿美元的利润，尚未支付美国公司所得税。



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