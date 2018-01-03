早报：传滴滴出行收购小蓝单车 官方不予置评

【科技早餐】

传滴滴出行收购小蓝单车：官方不予置评

近期有传闻显示，滴滴已经于近期完成对小蓝单车的收购，并已签署收购协议。与此同时，滴滴内部也在孵化共享单车业务，对此，滴滴方面向TechWeb的记者回应称，“不评论”。

Zol点评：如果滴滴出行真的收购小蓝单车，整个共享单车的格局恐怕又要发生新一轮的竞争。



传滴滴出行收购小蓝单车：官方不予置评（图片来自于谷歌）

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援引网易科技报道，华为总裁任正非日前在华为消费者业务汇报以及骨干座谈会上，再次强调了低端产品的重要性。任正非表示，不能忽视低端产品的价值，低端产品要做到质量好、成本低、生命周期内免维护。而且，低端产品是用来保卫高端产品盈利的，因此很重要。【点击详情】

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苹果就“降频门”事件已经道歉，并且还推出了电池更换计划。不过，用户要想用上低价更换的电池还需要避免两个条件。有媒体指出两种情况不适用更换计划：1、用户以前曾经更换过副厂电池； 2、原厂电池经工程师检测后，未达严重耗损标准。【点击详情】

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