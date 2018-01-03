华为任正非：低端产品保卫高端产品盈利

【中关村在线新闻资讯】1月3日消息，援引网易科技报道，华为总裁任正非日前在华为消费者业务汇报以及骨干座谈会上，再次强调了低端产品的重要性。



华为任正非（图片来自baidu）



任正非表示，不能忽视低端产品的价值，低端产品要做到质量好、成本低、生命周期内免维护。而且，低端产品是用来保卫高端产品盈利的，因此很重要。

目前华为终端有两个品牌：华为和荣耀。对此任正非表示，华为品牌走向高端，荣耀面向年轻人市场，形成 “双犄角”。而且，荣耀的销售不再拘泥于形式，不要过多强调线上、线下。

任正非表示，在华为整个大平台支撑下，华为终端业务后发优势逐渐凸显，并将会在未来一两年突飞猛进。苹果没有网络系统，爱立信没有终端，但华为横跨了这两个体系，因此是华为终端进步的一个重要原因。

任正非提醒，华为终端要逐步构筑纵深战略，与三星、苹果相比，还有一定差距。“在确定性事务的战略纵深方面，我们做得还不够，那么在不确定性的战略纵深上就更不够了。”任正非表示，“未来消费者业务面临的压力比运营商业务更大，我们要在成长最好的时间里拿出精力来应对未来。”

华为消费者业务CEO余承东在2018年新年致辞中透露，华为消费者业务预计2017年销售收入2360亿元人民币，规模较2016年同比增长约30%。华为与荣耀品牌智能手机全年发货1.53亿台，中国市场份额保持第一，全球份额突破10%，稳居TOP3。

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