诺基亚新机大礼包正在路上：有五款之多

【中关村在线新闻资讯】1月2日消息，诺基亚在HMD的执掌之下焕发生机。除了推出复古机型，其他新品也是一个接一个上市。进入2018年，诺基亚的新机大礼包已经准备好，共有5款机型。



诺基亚新机大礼包正在路上（图片来自kkj）

更具诺基亚的APK软件包显示，除了有Nokia 1、Nokia 6 2018外，还有Nokia 4、Nokia 7 Plus、Nokia 9这几款新机也即将发布。

其中，Nokia 1定位于入门级市场，面向发展中市场，搭载Android Go操作系统，配置仅有720p屏幕、1GB内存、8GB存储等。

Nokia 4是首次见到，没有任何具体消息，看这编号等级和配置都不会多高。

Nokia 7 Plus也是第一次出现，从名字可推断是Nokia 7的升级版或者加强版，比如屏幕更大，或者其他配置更高。

Nokia 9是编号最大的，显然是旗舰产品，很可能搭载5.5寸OLED屏幕(据说还是18:9全面屏)、骁龙835、6GB内存、后置广角＋长焦双摄(卡尔蔡司认证)、前置自拍双摄、安卓8.0。

另外，Nokia 6 2018新款已在工信部过审，而且有两个版本，其一搭载5.5寸18:9全面屏、高通骁龙630处理器、4GB内存等，其二换成了16:6 1920×1080传统屏幕，其他配置基本相同。



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