《绝地求生》要拍电影了？好莱坞正在寻求合作

【中关村在线新闻资讯】1月2日消息：去年的现象级游戏《绝地求生》算是将自己的影响力扩散到其他领域了，比如电影。现在有消息称好莱坞有计划拍摄一部《绝地求生》相关的大电影。

开发商蓝洞CEO Chang Han Kim表示：“我希望PUBG能成为基于游戏产品的娱乐产业公司，参与相关的各行各业，包括电子竞技、电影、戏剧、漫画、动画等等，建立一个新的游戏文化产业，并带领其发展。”

事实上，《绝地求生》之前接到了好几个来自好莱坞的电话，希望能合作推出电影。



绝地求生

游戏改编电影并不少见，但成功的案例却不多，《绝地求生》在改编电影方面有它的优势，也有它的劣势。

劣势在于《绝地求生》并没有塑造出人们能够投入情感的人物或是剧情，这让电影很难吸引到观众。但同时这也是优势，因为没有既有剧情的限制，可以放开手脚使用全新的剧本来打造。

根据SteamSpy的数据，《绝地求生》PC版去年上市至今已经售出了超过2600万份，这无疑在整个游戏史上都是少见的。

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