苹果218元更换电池？首先你要符合条件

苹果对旧iPhone手机进行“降频”之后，引起媒体的频繁曝光，一项硬气的苹果公司也立刻作出了回应，并且对“降频”事件向消费者道歉，表示：“苹果公司从来没有、也永远不会通过任何手段，有意降低任何Apple产品的性能，更不会以降低用户体验的方式来迫使大家升级新设备。”同时也拿出了解决方案：iPhone电池更换（过了保修期）价格从608元降价至218元，针对使用 iPhone 6 及后续机型的需要更换电池的用户，在全球范围内从 2018 年 1 月底持续到 12 月。



iPhone 6

这次的政策使得消费者可以用很低的成本更换一块新电池，相较于原价608元的价格降低了390元，看起来实在是良心了许多。但是看似好像没有约束条件，其实还是有很多手机不符合更换条件，看看你的手机是否符合更换条件再去Apple Store更换比较好。



iPhoen X双电池

1.除了中国大陆的行货之外，在香港、台湾和澳门地区购买手机的用户凭发票可以享受218元更换电池服务，但是其他版本比如美版、日版等无法在中国大陆享受优惠。（可以去Apple Store试一试，2016年的免费更换电池服务有些苹果直营店也可以更换成功）

2.iPhone 6极后续机型都可以参加活动，也就是iPhone 8和iPhone X同样可以，但是要求电池损耗在20%以上。

3.如果之前在非官方渠道更换过电池的用户，或者拆机换过零件的用户都无法享受218元更换电池服务。并且在2016年，参加过苹果官方免费更电池的用户也无法参加此次优惠活动。



iPhone 6s

如果你的手机符合更换条件，就可以备份一下手机，准备更换电池的服务了。可以在App Store上下载“Apple 支持”这款应用，搜索找到“电池问题或故障诊断”，“自行送修”就可以去更换电池了。当然也可以在苹果官网的“技术支持”中进行预约。一般更换电池在3-4个小时，并且不会强行更新系统到iOS 11，注意自己做好备份就可以了。



Apple 支持

对于更换过电池之后会不会使手机变得更快，答案可能是不会。更换电池之后可能续航会好一些，但是对于手机的性能几乎没有影响。对于此次苹果的道歉和回应，有的用户表示理解，有的用户表示厌恶，不过好像都不如开放iOS 10.3的验证通道好，你觉得呢？

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