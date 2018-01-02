【中关村在线新闻资讯】1月2日消息，人们一直在期待魅族开年的新动作，而他们也在今天做出了回应。今天魅蓝手机官方微博放出了一张宣传海报，宣布将在本周四正式发布一款18：9新品。不过在魅蓝看来，并不愿意称这是一款全面屏手机。



魅蓝18：9新品本周发布：屏占比或更惊艳（图片来自于weibo）

在宣传的文案中，魅蓝提到：“或许只有这样的18：9新品，才能掷地有声”。因此不难看出，魅蓝筹备已久的全面屏新机就是本周即将发布的新品。此前，李楠一直称竞品全面屏手机为“伪全面屏”，或许这也是他把新机称作18：9新品的原因。

2016年的时候魅族曾经推出过一款名为魅蓝X的手机。一年之后，许多用户也在期待魅族推出新一代魅蓝X。就在上月底的时候，李楠在一次直播中透露，新一代魅蓝X将会是一款旗舰机型，价格接近2499元。有媒体分析，本周发布的新机就新款魅蓝X。

据了解，上一代魅蓝X高配版价格为1999元，如果新款魅蓝X的价格达到2499元，那么无疑新机将会在性能上实现突破。李楠在直播中并未透露这款手机的细节，不过他们很有可能会采用时下流行的全面屏，而高通骁龙处理器也是这款手机考虑的对象。

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