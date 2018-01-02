【中关村在线新闻资讯】1月2日消息，据英国金融时报报道，去年在全球掀起AR热潮的手机游戏《Pokémon Go》一直没有进入中国市场。不过最近有业内人士传来消息，《Pokémon Go》即将进入中国，而他的代理商正是旗下持有多个著名IP的网易游戏。



是否太迟？传网易将代理任天堂手游Pokémon Go（图片来自于谷歌）

金融时报在文中提到，研发《Pokémon Go》的Niantic最近刚刚获得了2亿美元的融资，而这其中正是包含了来自于网易的相关融资。如此看来，网易游戏将《Pokémon Go》带进中国市场也是一件顺利成章的事情了。

Niantic公司的下一步计划是推出哈利波特相关题材的AR游戏，他们已经与华纳谈好了授权的相关事宜，等待合适的时机来推出这款游戏。许多分析师都认为2018年将是AR技术全面发展的一年，因此对于Niantic公司来说明年是至关重要的一年。

Niantic公司的融资是在11月时对外宣布的，参与Niantic融资的公司包括Spark Capital、Founders Fund、Meritech、Javelin、You & Mr.Jones和网易。Niantic公司的首席执行官John Hanke在公司的声明中表示，在获得新投资之后他们会去寻找新的机会，同时也依旧会关注AR技术的发展。





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