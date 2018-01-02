【中关村在线新闻资讯】1月2日消息，贾跃亭何时能够回国解决债务问题一直是人们关心的一个问题，而今天这一问题似乎终于有了答案。今天，贾跃亭对外发布了“贾跃亭关于《关于责令贾跃亭回国履责的通告》的回应函”，全权委托甘薇和贾跃民处理其债务问题。



贾跃亭发出通告回应函：债务问题由亲人代理（图片来自于谷歌）

贾跃亭在回应函中提到，对于乐视公司由于债务问题而产生的社会影响，他感到非常的愧疚和自责，他也希望能够尽一切的办法来解决问题。同时在回应函中，贾跃亭也首次确认，美国FF公司融资已经取得重大进展，他也将继续推进电动汽车的交付。对于国内债务问题，他将委托甘薇和贾跃民全权代理行使上市公司股东权利和履行股东责任。



以下为贾跃亭方面回应函的全文：

尊敬的北京证监局：

收悉通告内容后，我第一时间高度重视，紧急制定了详细反馈函，并与上市公司充分沟通形成债务解决意向，并委托贾跃民先生于2017年12月29日下午前往贵局进行了当面沟通和汇报。

对乐视体系公司债务危机引发的影响，给社会、政府、投资人、股民、供应商、员工都带来了巨大负面影响和损失，我深感愧疚和自责，在此致以诚挚的歉意。我一定竭尽全力解决债务问题，想尽一切办法弥补造成的负面影响和损失。

2016年下半年开始，因乐视体系公司在同一时间布局产业过多，公司管理能力没有及时跟上，导致公司经营情况恶化，从移动手机业务资金链断裂开始，问题持续发酵并不断扩大。

2017年7月，某银行机构仅仅因为逾期两周未支付3000余万贷款利息(贷款余额12亿)，超倍冻结乐视非上市公司资产和我个人资产合计261.62亿元，引发诸多金融机构集中挤兑停止授信并提前追收贷款，绝大多数资产被司法冻结。非上市公司生产经营戛然而止，彻底休克，全面停顿，10000余名员工被迫解散，公司仅仅只能做的一件事情就是靠出售资产还债。

部分自媒体的不实或恶意报道，也给公司经营带来巨大影响，导致非上市公司经营性流动资金枯竭，进而引发乐视体系公司全面陷入资金困境。

虽然非上市公司的股东承担有限责任，非上市公司所欠上市公司的债务从法律上讲不应由我个人承担，但是出于对上市公司的情感和责任，我自愿由我个人全部承担，并拿出我的一切来解决上市公司和非上市公司的债务问题。

首先，我积极与上市公司充分讨论沟通，提出明确的还款意愿和初步方案，双方形成债务解决意向，通过出售资产获得资金和以资产抵债的方式，解决上市公司的欠款问题，切实履行好上市公司股东责任。

其次，美国FF公司融资已经取得重大进展，目前有好多工作需要我来推动，保障电动汽车FF 91量产销售和按时交付。

第三，为更好地解决上市公司债务问题，我已委托甘薇女士、贾跃民先生全权代理我行使上市公司股东权利和履行股东责任。包括资产处置等相关工作，也由甘薇女士、贾跃民先生全权负责处理。我会竭尽全力清偿债务和消除影响，配合上市公司解决债务问题，稳妥处置上市公司风险，切实保护投资者合法权益。

我再次向社会公开郑重承诺，针对债务问题，我会尽责到底！

特此回函汇报，谢谢！再次致以诚挚的歉意！

贾跃亭







本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：贾跃亭发出通告回应函：债务问题由亲人代理http://news.zol.com.cn/673/6730681.html