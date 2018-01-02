【中关村在线新闻资讯】1月2日消息，在经历了几天的整改之后，近日今日头条对外发出公告，表示他们将关闭社会频道，同时将新时代频道设置为默认频道。除此之外，今日头条还集中整治了一批违规账号，封禁、禁言账号1101个。



今日头条公布整改结果：关闭社会板块及违规账号（图片来自于weibo）

据了解，去年12月29日国家互联网信息办公室约谈了今日头条、凤凰新闻手机客户端的负责人，发现这两家平台都存在传播色情低俗信息和存在严重导向问题。随后，这两家平台都进行了直接的整改。

以下为封禁、禁言账号部分名单：

封禁账号

关关娱乐、宝爸侃、妈咪宝咪、三农新青年、老刘生活录、周尚败走、读物君的日常、小芳看电影、万能的动物园、岁月长留啊罗、跳跃的大鱼、岁月长留啊张、搞笑哈皮老头狗、个人饮食习惯、痴情换情深、泰山北斗般的年轻时代、西西里可、本单妮、小猫不懒、蛋堡堡、花落微凉夜清秋、夜静水寒、全民会煮饭、嫩中求胜、薇薇娱乐秀、欢乐搞笑驿站、你的幸福时光、开怀大笑的鱼、趣事搞笑吧、茫茫人生路、我是漂亮的小公主、不茹不见、浴火的凤凰姐、陈小绘。

禁言账号

帅帅眼睛小哥、双人旁徐某某、水仙娱乐、顺其的自然、说看世界、思念一种繁荣、爱生活爱丹丹、爱我所爱人、暗黑骑士一纸荒年、八卦喵喵喵、八省总捕头、肠里出来肠里热、唱支山歌给他听、超级影视集中营、车汇一宗、饭道、房产旅游小镇、风吹凉了心、浮光掠影转瞬简、搞机范、搞笑的小野猪儿、花开成景、华帛飞翰苍怀、画图民工、环球旅行专家、黄仕华、晖哥新视界、会哭的孩子有奶吃、会来客社、挤来挤去、十里思念都是你、十四带你游世界、时间把回忆埋了、世界分黑白、手拍。







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