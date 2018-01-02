这俩居然搞到了一起 Intel推出集成AMD显卡的CPU

【中关村在线新闻资讯】1月2日消息：Intel印度官网在今天正式公布了Core i7-8809G处理器，这也是首款集成AMD GPU的Intel处理器产品。

作为曾经的对手，这次Intel居然和AMD走到了一起，可见商场上只有利益，毕竟Intel和AMD在显卡方面都不具备明显优势。

从规格上来看，i7-8809G为4核心8线程，主频为2.1GHz，三缓存8MB，支持双通道DDR4-2400内存，目标设计功耗为100瓦。



Intel处理器

集成的GPU为AMD的Radeon RX Vega M GH Graphics，但同时也保留了以往的HD 630，不知道是否能够切换。

Intel推出这款芯片应该是想要提升核显的性能，毕竟核心显卡一直是被当成笑话的存在，希望这一次能让核显效果有所改观。

当然，大家也不要指望这样的核显能够代替独显，想要玩游戏还是乖乖地买独显吧。

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