前有美团后有摩拜，滴滴今年不好过了

12月29日，摩拜共享汽车正式上线。据了解，首批上线的共享汽车均为新能源电动汽车，并将在贵安新区和贵阳市主城区试运营。

值得一提的是，摩拜单车APP将加入共享汽车入口，用户无需下载新APP即可使用摩拜共享汽车。届时将实现一键智能开锁、临停锁车、关锁还车、订单支付等功能。



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近期，滴滴创始人程维在接受采访时也表示，滴滴的战略布局中包括“推动共享新能源汽车和配套服务体系”。有资深互联网人士也提出：“新能源车辆共享，是未来最有可能弯道袭击滴滴的分支——当节能、自驾、随取随用自由调度成为消费者必选项，新能源共享汽车就存在取代网约车的可能。”可以看出滴滴和摩拜都在寻找新的突破点。



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17年底曾有人表示18年摩拜和ofo必将合并，合并后的二者能否终结共享单车的各种乱象？二者合一后是否会对滴滴造成一定程度的威胁？美团打车在北京已有上千注册量，滴滴的垄断地位会被动摇吗？2018年的出行市场，看来真要热闹起来了。

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