支付宝红包那么火为什么微信没有模仿

最近支付宝红包可以说是相当火热了，本来线下支付已经占据了绝大部分支付交易，这次又有羊毛可以薅，何乐而不为呢，支付宝天天领红包从11月就开始，经历过一次参与形式的变化，到目前几乎每天都能领个块八毛的红包，遇到节日活动还有可能领到十几块钱，很是诱人。



支付宝红包，图片来自支付宝

所以如今在街边、店面也都能看到以前只有移动支付二维码的地方又多了一个扫一扫领红包，商家还会特别提醒，先扫红包再支付，当然是因为你获得并使用了红包，给你提供二维码红包的人也能获得相应的奖励，如此以来，这样的活动也增加了分享和交互。



各种各样的移动支付，图片来自网络

虽然支付宝红包很火热，但是你发现了没有，我们和朋友分享红包要么是当面扫，要么就是分享到微信里和朋友去互相扫码，而在支付宝里很少和朋友做沟通，这也让支付宝红包稍微增加了那么一丝门槛，只能说微信的社交做得实在太强，支付宝做个活动很大的流量也得来自微信。



支付宝红包领取有一定步骤，图片来自支付宝

那么，如此火热的活动微信为什么没有效仿跟进，笔者认为，支付宝之所以这么做是为了继续推广它的移动支付，通过这次红包活动，很多本身不用支付宝的也会被朋友拉着使用相互扫红包，如此一来，最近这段时间基本上都在用支付宝，而微信被冷落在一旁，微信之所以不出这样的活动，也因为如果微信有这样的红包的话，只需分享到朋友圈或分享给朋友，一键就能领到红包，那还不把微信薅得毛都不剩，或许是微信没有意愿做这一笔投入。最近支付宝势头正旺，微信则押宝小程序，力求在小程序上打开入口，从最近比较火的跳一跳小游戏中就能体现，所以我们也只能期待年底的微信将会放出什么大招了。

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