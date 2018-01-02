微软商城变安卓机天下：WP在售手机仅剩两款

【中关村在线新闻资讯】1月2日消息，微软在线商城日前做出调整，在售的Android手机数量竟然超过了Windows手机。



微软商城变安卓机天下（图片来自新浪）

微软官方宣布，将移除Acer Liquid Jade Primo和Liquid M330两款手机，目前在售的手机中仅有惠普Elite x3和Alcatel IDOL 4S两款。

这两款手机目前均无法接收功能更新。Windows 10周年更新发布6个月之后，Acer宣布Liquid Jade Primo不再获得支持。目前两款手机所搭载的Version 1511版本依然得到技术支持，但已经有很长一段时间没有获得累积更新了。

虽然微软WindowsPhone已经停止更新，但是微软并没有放弃他的手机计划。日前微软印度分公司总裁Anant Maheshwari近日接受了Digit.ini的采访，在采访中他再次回应了有关Surface Phone的传言。尽管没有正面回应，Maheshwari表示微软一直没有放弃相关产品的开发。





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