【中关村在线新闻资讯】1月2日消息，此前坊间曾出现诸多传闻，表示 微信官方一直在读取用户的数据，以用来作为大数据分析的依据。就在今天，微信官方针对这样的传闻进行了回应，并表示他们不会天天盯着用户的数据去看。





微信官方澄清相关传言：不会天天盯着用户看（图片来自于谷歌）

微信方面表示，用户的聊天信息只会保留在手机本地和电脑中，微信官方并不会读取用户的相关数据，也不会用这些数据来进行大数据分析。微信再次向用户承诺，尊重用户的隐私是他们一贯的宗旨，这一点是不会改变的。

以下为微信方面声明全文：

第一，微信不留存任何用户的聊天记录，聊天内容只存储在用户的手机、电脑等终端设备上。

第二，微信不会将用户的任何聊天内容用于大数据分析。

第三，因微信不存储、不分析用户聊天内容的技术模式，传言中所说“我们天天在看你的微信”纯属误解。

“请大家放心，尊重用户隐私一直是微信最重要的原则之一，我们没有权限、也没有理由去‘’看你的微信’。”微信方面表示。







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