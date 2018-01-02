Win10免费快3年：用户量仍没超过Win7

【中关村在线新闻资讯】1月2日消息，据外媒报道，日前统计机构NetMarketShare、Statcounter等纷纷给出了Windows各系统最新的份额数据，其中Windows10迎来小幅上涨。



Win10用户量仍没超Win7（图片来自baidu）

NMS数据显示，Windows10在2017年11月份的占有率是31.95%，到来2017年12月份小幅上扬到32.93%，提升了0.98个百分点；相比之下Windows7下滑了0.04个百分点到43.08%，另Windows10的活跃度仍旧不如Windows7。

StatCounter数据则显示，在2017年11月Win7/Win10的份额已经非常接近，环比的话，前者下降了0.62个百分点，后者上升了0.33个百分点。

Windows10系统小幅上涨的主要原因是，微软在2017年12月31日后将关闭所有免费渠道，因此Win7/8.1用户有抢升级趋势。

其实，Windows10官方免费升级，早在2016年7月就已经结束，只是后来微软还保留了几个免费升级渠道，如修改系统时间、面向辅助技术客户等。照微软的计划，最后一个免费升级Win10的通道“辅助技术客户”已经去年12月31日关闭，这意味着此前从未升级过的Win7/8.1客户，只能通过付费888元来享用正版了。

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