【中关村在线新闻资讯】1月2日消息，近日花旗集团分析师Jim Suva和Asiya Merchant在接受采访时表示，苹果公司很有可能在今年收购知名视频内容供应商Netflix，这种概率高达40%。他们认为收购的诱因主要来自于特朗普推行的税改而产生的资金回流。



分析师称苹果或收购Netflix：皆因特朗普税改（图片来自于谷歌）

这两名分析师认为，特朗普的税改中最重要的一条内容，就是希望企业能够在减轻税务负担的情况下，把更多的海外资金流回美国。这种资金回流最好的一种方法就是收购大型公司。他们预计，如果苹果将资金回流之后，将有超过2200亿美元可以用于并购和股票回购。

苹果目前的市值在9000亿美元徘徊，外界也多次预测苹果即将成为首家市值超过1万亿美元的公司。华尔街分析师表示，苹果市值最快在本月就能超过1万亿美元。

华尔街投资公司米勒塔巴克的分析师马特-马雷表示，从技术层面看，苹果股价在经过一段时间的强劲上涨后，会出现两个月的横盘整理期，之后出现新一轮的上涨，当前苹果股价正处在两个月的整理期中。

除了周期性的上涨，较低的市盈率也是推动苹果股价上涨的一大动力。目前苹果的市盈率为19倍，这在大型科技公司中是非常低的。作为对比，Facebook目前的市盈率为34倍，谷歌母公司Alphabet为36倍，亚马逊和Netflix更高，亚马逊高达300倍，Netflix为189倍。







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