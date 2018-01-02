iPad也被指降频！苹果面临17起‘降频门’诉讼

【中关村在线新闻资讯】1月2日消息，苹果针对旧款iPhone“降频门”事件已经道歉，也做出了整改！但是消费者仍不买账，现在又被爆出受到“降频门”波及的并非只有iPhone，还有iPad。



苹果面临17起‘降频门’诉讼（图片来自baidu）

美国PatentlyApple报道，最新的两宗诉讼分别发生在美国密苏里州和密西西比州。密苏里的原告消费者分别是Kim Burton和William Ellis，密西西比州的原告消费者分别是Neill McInnis和J. Scott Archer。

上述密西西比的诉讼中，消费者将苹果的iPad也列入了指控范围内，即iPad也遭到了苹果的降速处理，影响了用户体验。

在几乎所有的诉讼中，消费者或者权益组织指控苹果故意隐瞒了信息，损害了消费者的财产权利，另外强制报废的做法直接违反了国家的法律。如有原告指出，苹果之所以对电子设备的速度进行降低，是为了让消费者去购买更新款的设备。

另外苹果和第三方设备维修商之间发生了冲突，苹果的目的是让维修旧设备更加困难，从而促使购买新产品。

目前在美国境内，也已经有大量消费者针对苹果发起了诉讼。美国媒体认为，这些诉讼最终可能会合并，因为原告提出的指控十分类似。

除了美国之外，苹果在法国、韩国、澳大利亚、以色列等国也遭遇了诉讼。据不完全统计，苹果当前所面临的诉讼超过了17起。



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