【中关村在线新闻资讯】1月2日消息， 比特币尽管在去年收官阶段止住了下滑的颓势，不过似乎颓势已经比较的明显。美国当地时间1月1日下午四点，比特币的价格已经下跌到13440美元，相比上周再次出现了6.1%的跌幅。



神话破灭？比特币价格开年再次下跌8%（图片来自于谷歌）

比特币的价格在去年12月上半月达到了一个高峰，随后就开始经历激烈的震荡。此次价格波动是2015年之后第一次出现比特币开年暴跌的场景。2017年1月1日的时候，比特币价格上涨了3.6%，报收于998美元。

比特币无疑是当下`的热门话题，不过令人意外的是，“股神”巴菲特却一次也没有提起这一资本市场的新宠。就在最近，巴菲特终于开口谈及了比特币，他表示对这一产品并不关心，因为它是一种不会产生价值的资产。

巴菲特在谈到比特币的时候明确表示：“我不能对比特币进行估值，因为它不是一种能产生价值的资产。”其实，2014年的时候巴菲特就曾经提醒过人们有关比特币的相关问题。他认为人们应该远离比特币，这种繁荣事实上是虚假的。

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