早报：周四登场！三星Exynos处理器即将亮相

【科技早餐】

●周四登场！三星Exynos处理器本周亮相

近日三星官方宣布将于2018年1月4日正式发布下一代处理器，虽然没有透露具体的型号，但是根据媒体推测的消息，在1月4号发布的新品是Exynos 9810。这款新的处理器9810是Exynos 9系列，是这个系列的第二款产品，之前发布的旧版处理器用在了17年的旗舰机S8和Note 8上，这款新的芯片则将会用在18年的新旗舰中。

Zol点评：高通新处理器推出之后，三星也不甘示弱，这对于一些国产厂商来说是个好消息。另外，祝各位新年快乐。



周四登场！三星Exynos处理器本周亮相（图片来自于推特）

【行业热闻】

●贝佐斯年末守住全球首富宝座：总身家983亿美元

2017年10月27日超过盖茨成为世界首富的亚马逊CEO杰夫•贝佐斯，在2017年年终时身家依旧高达983亿美元，成功守住了首富宝座。盖茨目前身家为910亿美元，个人身家在2017年有增加，但其全部身家还是比新晋首富贝佐斯少了73亿美元。

●董明珠再批贾跃亭：已经让太多帮过他的人失望

近日“2018正和岛新年论坛暨新年家宴”在珠海举行，格力电器股份有限公司董事长董明珠出席并演讲。董明珠在演讲中也谈到了贾跃亭：“他一开始是不是想骗钱我不知道，但是结果就是这样。”董明珠认为，企业家要做到面对社会，面对员工，面对国家都不可忘责任二字。“ 如果我们把责任二字忘了，我们就会迷失方向。”

●国产服务器全球发威：成为全球市场第一位

市场研究机构Gartner近日公布了2017年第三季度全球服务器市场报告，浪潮的云服务器销量和销售额跻身全球市场第一，惠普和戴尔EMC位列二、三位，中国厂商首次在全球知名市场研究机构的调研中拿下全球第一。

●国产手机出货榜单出炉：华为获得第一名

近日，业内人士摩卡RQ在微博上分享了他制作了国内TOP5 OEM手机厂商的近两年出货量对比，单位时百万台。其中，华为的1.53亿台发货量是官方数字。排在第二的是OPPO，今年出货量过亿，预计是1.2亿台，同比增长了26%；第三是vivo手机，今年预计出货量9800万台，同比增长了19%

●英国将对美国互联网公司征税：用于清理不良内容

日前，英国负责国家安全事务的国务大臣华莱士（Ben Wallace）表示，应该考虑对不积极配合的美国互联网巨头进行征税，用于打击网络极端主义。华莱士指责谷歌、Facebook等美国互联网公司，为了牟利甘愿把消费者的大量数据销售给广告主，但是却不愿意把相关的信息提供给打击恐怖组织和极端组织的政府部门。

●阿里巴巴股价17年最高接近5000刀：上涨96.4%

据国外媒体报道，在刚刚过去的2017年，阿里巴巴股价表现相当抢眼，全年上涨96.4%，市值一度接近5000亿美元。股价大幅上涨，阿里巴巴市值随之也大幅增加。按12月29日的收盘价计算，阿里巴巴市值为4424亿美元。

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