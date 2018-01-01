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    QQ钱包宣布1月8日起提现须交手续费

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

           【中关村在线新闻资讯】1月1日消息：腾讯QQ发布公告宣布，将于今年1月8日起，正式开收QQ钱包提现手续费，费率为0.1％，每笔最少收0.1元。不过在此之前，每名用户(同一身份证对应的所有账户)累计拥有1000元的免费提现额度，之后超出的部分都将手续相应手续费。

    QQ钱包提现开始收费 免费额度仅1000元
    QQ钱包

    　　具体规则为：

    　　1、提现手续费将从余额中额外扣除；

    　　2、同一身份证信息实名的所有QQ钱包账户，共享1000元免费额度，免费额度自2018年1月8日起累计；

    　　3、零钱余额小于等于0.1元时，提现时不收取手续费；

    　　4、手续费的计算精确到小数点后一位；

    　　5、除提现外，支付、转账、红包等其他功能，不收取任何形式的手续费；

    　　6、余额不足以支付手续费，使用“全部提现”功能，可提取扣除手续费后的最大可提现金额。

    　　2016年3月1日，微信提现开始收费，之后的10月12日，支付宝提现也开始收费，现在QQ钱包提现也要收手续费了，这意味着免手续费的时代已经成为过去式。 

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：QQ钱包宣布1月8日起提现须交手续费http://news.zol.com.cn/672/6729856.html

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