QQ钱包宣布1月8日起提现须交手续费

【中关村在线新闻资讯】1月1日消息：腾讯QQ发布公告宣布，将于今年1月8日起，正式开收QQ钱包提现手续费，费率为0.1％，每笔最少收0.1元。不过在此之前，每名用户(同一身份证对应的所有账户)累计拥有1000元的免费提现额度，之后超出的部分都将手续相应手续费。



QQ钱包

具体规则为：

1、提现手续费将从余额中额外扣除；

2、同一身份证信息实名的所有QQ钱包账户，共享1000元免费额度，免费额度自2018年1月8日起累计；

3、零钱余额小于等于0.1元时，提现时不收取手续费；

4、手续费的计算精确到小数点后一位；

5、除提现外，支付、转账、红包等其他功能，不收取任何形式的手续费；

6、余额不足以支付手续费，使用“全部提现”功能，可提取扣除手续费后的最大可提现金额。

2016年3月1日，微信提现开始收费，之后的10月12日，支付宝提现也开始收费，现在QQ钱包提现也要收手续费了，这意味着免手续费的时代已经成为过去式。

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