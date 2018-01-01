【中关村在线新闻资讯】1月1日消息，人们一直在关心的贾跃亭何时能够回到国内的消息似乎终于有了眉目。就在近日，贾跃亭妻子甘薇发布了微博，除了迎接新一年之外，也表示了她已回到了国内，这似乎也预示着贾跃亭的归国日期也不远了。



贾跃亭妻子甘薇已回国 贾跃亭也不远了？（图片来自于谷歌）

在微博中，甘薇也提到了他是带着使命回来的，因此可以看出贾跃亭方面这次应该会解决一些实质性的问题。乐视汽车相关新闻发言人在接受采访时表示，贾跃亭此次并没有回国，不过甘薇要处理的事情一点也不少。

上周一的时候，北京法院审判信息网刊发了北京华福证券有限责任公司等公证债权文书执行裁定书。裁定书中有一条重要信息，北京市第一中级人民法院已经对贾跃亭名下财产进行了调查，执行后贾跃亭名下已经无车无房无存款。

北京市第一中级人民法院在裁定书中表示，被执行人贾跃亭无其他可供执行的银行存款、无其他房屋登记记录、无车辆登记记录。如果发现被执行人贾跃亭还有其他可供执行的财产，那么华福证券将再一次向北京市第一中级人民法院提请强制执行的要求。

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