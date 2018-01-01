收紧流动性！央行：支付机构备付金率提至50%

【中关村在线新闻资讯】1月1日消息，中国人民银行日前下发文件称，2018年起支付机构客户备付金集中交存比例将由现行20%左右提高至50%左右。



央行：支付机构备付金率提至50%（图片来自baidu）

具体措施是，2018年1月仍执行现行集中交存比例20%，2月至4月按每月10%逐月提高，至2018年4月才将集中交存比例调整到50%左右。

对此人民银行公开市场业务操作室负责人称，支付机构客户备付金集中存管制度是落实党中央、国务院关于互联网金融风险专项整治工作决策部署的重要举措，该制度自2017年初建立以来实施进展顺利，市场各方对集中交存比例逐步上调已有预期。

另外，本次调整已充分考虑了春节前现金投放等季节性因素的影响，在现行制度的基础上，对提高交存比例的过程采取分步实施稳妥推进。同时，人民银行也将根据具体情况灵活开展公开市场操作，对冲支付机构客户备付金集中交存比例调整的影响，维护银行体系流动性合理稳定。

据了解，客户备付金是支付机构预收其客户的待付货币资金，不属于支付机构的自有财产。客户备付金的所有权属于支付机构客户，但不同于客户本人的银行存款，不受《存款保险条例》保护，也不以客户本人名义存放在银行，而是以支付机构名义存放在银行，并且由支付机构向银行发起资金调拨指令。



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