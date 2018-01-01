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    传iPhoneX低配版售价不足5000：今年9月发

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯】1月1日消息，早前消息称，苹果将在今年推出一款低配版iPhone X，屏幕采用LCD材质，同时处理器将会继续采用A11。

    传iPhoneX低配版售价不足5000元：2018年发
    传iPhoneX低配版售价不足5000（图片来自baidu）

           报道称，今年九月份的发布会上，苹果将推出三款iPhoneX。除了显示屏的大小不同之外，更重要的是，这三款机器中，6.5英寸和5.8英寸的iPhoneX均使用OLED显示屏，而6.1英寸的iPhoneX将使用LCD显示屏。

    　 采用了LCD显示屏的iPhoneX，其后盖采用金属材质，并提供了多种颜色进行选择。并改机将继续使用苹果A11处理器，而不是最新的A12处理器。

          这款LCD版本的iPhoneX为这三款机器中售价最便宜的机器。在美国的售价为649美元，在国内的售价为4999元左右。

          外媒Motley Fool报道称，“苹果将在2018年初调整iPhone设备的价格。”这可能会给苹果公司一些回旋余地来降低iPhone X后继机型的价格，同时保持iPhone的整体平均售价。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：传iPhoneX低配版售价不足5000：今年9月发http://news.zol.com.cn/672/6729769.html

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