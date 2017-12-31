挽回声誉！苹果电池换新服务已提前启动

【中关村在线新闻资讯】12月31日消息，本周苹果就降速门发布致歉声明，同时更改了旧款iPhone电池更换政策，也就是价格将会大幅降低。云本苹果计划在2018年一月下旬才会是想限政策，但是苹果为了挽回声誉提前启动了“电池更新服务”。



苹果电池换新服务已提前启动（图片来自baidu）

来自美国TechCrunch、Apple Insider等报道，苹果方面表示，美国东部时间12月30日开始，该项服务已经提前启动。

美国的一些线下苹果零售店已经可以按照新价格（美国是29美元）提供更换服务，但有个问题是，苹果强调，初期的供应可能没有那么充足，需要逐步改善。根据实地采访的12家店显示，其中2家可以当天取机，7家隔天取机，还有2家是非当天同时尚不能给出确切时间，还有1家依然挂出79美元的老价格。

中国方面，苹果早前表示，从1月下旬到2018年12月降低保修期外iPhone更换电池价格，中国用户更换电池的价格从608元下调至218元。能够享受低价更换电池的设备包括iPhone 6以及后续机型。

至于中国会不会提前开始此活动暂时没有消息。而详细活动信息将于近期在 apple.com/cn 上公布。

苹果公司还承诺，iPhone 6/6s/SE从iOS 10.2.1后，开始有峰值性能的限制措施，iPhone 7则是从iOS 11.2后。

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