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    分析师称苹果道歉有用意：为讨好观望消费者

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯12月31日消息，苹果公司已经针对降频门进行了道歉，不过一些分析师却并不买账。分析师Daniel Ives在本周接受CNBC采访时表示，苹果公司进行道歉，主要是为了争取那些还没有购买iPhone的消费者。

    分析师称苹果道歉有用意：为讨好观望消费者
    分析师称苹果道歉有用意：为讨好观望消费者（图片来自于推特）

            Daniel Ives认为，苹果进行道歉是一个非常明智的选择，主要是因为还有许多消费者在准备更换新手机，这些消费者的数量已经达到了3.5亿。苹果显然希望在这一关键时刻来避免这些对自己不利的问题。市场中对于苹果存在一些误解，这也就是为什么他们需要用一个声明来解决这个问题。

            苹果公司周四发出官方声明，就老款iPhone降频门向用户致歉。同时还对当前的iPhone电池更换政策作出调整，价格大幅下调。

            苹果在声明中首先表示对使消费者感到不满的这件事进行道歉，并称消费者对于此前的限制手机性能事件存在诸多误解。不会故意缩短任何产品的寿命。

            同时提出了解决方案，苹果将保修期外的iPhone电池更换价格从从79美元降至29美元，持续时间为1月下旬到2018年12月。

            中国方面，苹果则表示，从1月下旬到2018年12月降低保修期外iPhone更换电池价格，中国用户更换电池的价格从608元下调至218元。能够享受低价更换电池的设备包括iPhone 6以及后续机型。详细活动信息将于近期在 apple.com/cn 上公布。

            苹果公司还承诺，未来将发布一项iOS系统更新，让用户更清楚地了解自己iPhone的电池健康情况。



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