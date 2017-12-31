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    你知道核显有多努力吗？Intel更新显卡驱动

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

           中关村在线新闻资讯12月31日消息：尽管真正用Intel核显的游戏玩家人不多，但作为显卡，必要的更新还是要有的，而这一次Intel为自家的显卡跟新了大量游戏相关的内容，进一步提升游戏的优化效果。

    　　此次更新驱动版本为15.60.1.1.4901，支持支持6/7/8代酷睿处理器以及相同架构和时代的奔腾、赛扬，以及带有核显的至强与Core m系列产品。

    Intel发布最新核显驱动：优化海量游戏
    Intel

    　　更新内容包括：

    　　支持《大神：绝景版》；

    　　改善《星球大战：前线2》、《质量效应：仙女座》、《战地1》、《古墓丽影崛起》、《F1 2016》的图形表现能力以及加载速度；

    　　优化和提升《旋转轮胎：泥泞奔驰》、《足球经理2018》、《命运之手2》、《最终幻想世界》游戏性能；

    　　提升Iris Pro核芯显卡在《全面战争：战锤2》、《极品飞车：复仇》、《乐高漫威超级英雄2》、《黑镜》、《赛文：旧日不再》的性能表现；

    　　提高Intel核芯显卡在H.265视频播放的性能表现。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：你知道核显有多努力吗？Intel更新显卡驱动http://news.zol.com.cn/672/6729350.html

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