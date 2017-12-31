你知道核显有多努力吗？Intel更新显卡驱动

【中关村在线新闻资讯】12月31日消息：尽管真正用Intel核显的游戏玩家人不多，但作为显卡，必要的更新还是要有的，而这一次Intel为自家的显卡跟新了大量游戏相关的内容，进一步提升游戏的优化效果。

此次更新驱动版本为15.60.1.1.4901，支持支持6/7/8代酷睿处理器以及相同架构和时代的奔腾、赛扬，以及带有核显的至强与Core m系列产品。



Intel

更新内容包括：

支持《大神：绝景版》；

改善《星球大战：前线2》、《质量效应：仙女座》、《战地1》、《古墓丽影崛起》、《F1 2016》的图形表现能力以及加载速度；

优化和提升《旋转轮胎：泥泞奔驰》、《足球经理2018》、《命运之手2》、《最终幻想世界》游戏性能；

提升Iris Pro核芯显卡在《全面战争：战锤2》、《极品飞车：复仇》、《乐高漫威超级英雄2》、《黑镜》、《赛文：旧日不再》的性能表现；

提高Intel核芯显卡在H.265视频播放的性能表现。

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