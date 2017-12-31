【中关村在线新闻资讯】12月31日消息， 近日国外媒体《今日美国》放出了207年度科技产品销量榜，榜单中苹果的iPhone系列产品以极大的优势获得了畅销榜的冠军，三星的Galaxy S8和Note 8排名第二，任天堂新主机Nintendo Switch挤进前五。



iPhone成17年最畅销科技产品：NS挤进前五（图片来自于谷歌）

《今日美国》在文章中指出，苹果公司在今年内推出了三款iPhone手机，不过其中的iPhone X还是在上市之后获得消费者的好评。根据《今日美国》的统计，苹果在2017年卖出2.23亿部iPhone，高于2016年的2.11亿部。三星S8和Note8售出了3300万部，亚马逊Echo售出了2400万台，第四名的Apple Watch售出了2000万块，而今年新发布的Nintendo Switch则售出了1500万台。

不过，一些调研公司却提出了不一样的看法。调研公司Counterpoint Research本周发布报告称，今年第三季度苹果仍占据全球智能手机市场的绝大部分利润，不过较之去年，苹果的利润却出现了大幅下滑。

数据显示，第三季度苹果占全球智能手机市场利润的60%，远低于一年前的86%。对此分析师表示，苹果的利润份额之所以下滑，主要因为第三季度旧型号iPhone销量份额大幅提升，从而影响了苹果的整体利润份额。

据了解，在这个圣诞季中，iPhone的设备激活量达到了44%。在iPhone的激活机型中，iPhone 7是最热门的型号，占比达到了15.1%，而iPhone 6紧随其后，占比也达到了14.9%，第三名才是iPhone X，占比是14.7%，而iPhone 6S、iPhone 7 Plus分列第四、五位。











本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：iPhone成17年最畅销科技产品：NS挤进前五http://news.zol.com.cn/672/6729305.html