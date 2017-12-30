马云已规划好退休生活：只做这三件事

【中关村在线新闻资讯】12月30日消息，阿里巴巴董事局主席马云在参加同云谷师生交流会时表示，从阿里巴巴退休后将要做三件事情：马云公益基金会、湖畔大会及基础教育。



马云已规划好退休生活（图片来自baidu）

马云表示，“未来有一天，我从阿里巴巴退休以后，我会做些什么？什么是我最感兴趣的事情？可以肯定的是，我最感兴趣的就是教育。所以未来我有三件事情是一定要做的”：

第一件事情是马云公益基金会。中国有七八千万孩子生活在农村，分布在偏远或者相对不发达的地方，这个项目的工作之一就是要解决乡村教师、乡村校长、乡村孩子们的教育问题。我相信云谷现在正在探索和实践的优秀教育理念，将来也有机会通过互联网和其他方法，传递到乡村去。

第二件事情是湖畔大学。“企业家”这个群体是能够创造社会财富的群体，当社会财富多了，科技投入、教育投入、其他投入也会增多。湖畔大学就是要告诉企业家不能唯利是图，会赚钱但要赚有意义的钱。

最后一件事情，就是基础教育，也就是要和在座的各位老师共同努力的事情。我希望云谷能扎根于对中国教育的探索，走出一条具有本土特色的教育改革创新之路。

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