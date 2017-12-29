同程网络与艺龙宣布合并：新公司叫同程艺龙

【中关村在线新闻资讯】12月29日消息， 同程旅游集团旗下的同程网络与艺龙旅行网宣布正式合并为一家新公司“同程艺龙”。数据显示，合并后的新公司已有近2亿的消费会员。



同程网络与艺龙宣布合并（图片来自新浪）

同程旅行网联合创始人兼执行董事局主席梁建章和同程旅游联合创始人、同程旅游集团董事长兼CEO吴志祥将担任新公司的联席董事长。这里需要解释下，携程在2014年以超过2亿美元的现金投资同程，成为仅次于同程管理层团队的第二大股东。

同程旅游联合创始人、同程网络总裁马和平、艺龙旅行网CEO江浩担任新公司的联席CEO。

对于此交易，马和平与江浩在联名发出的内部信中表示，新公司将利用合并后的资源整合和效率提升，为用户提供更满意的产品和服务，为商业合作伙伴提供更具潜力的发展前景，为股东和员工提供更好的投资回报平台。

同程网络拥有微信钱包中机票火车票的入口，艺龙拥有微信钱包的酒店入口，为海量微信用户打造更优质的产品服务体验将是新公司的核心工作。

腾讯控股有限公司总裁刘炽平表示：“同程艺龙是腾讯打造健康的互联网生态系统的战略合作伙伴，我们会继续在微信、手机QQ的平台支持新公司的业务与发展，以丰富我们为用户提供的线上和线下的产品和服务，致力于提升双方的用户体验和口碑。”

梁建章表示：“同程网络和艺龙的合并是中国在线旅游市场一件振奋人心的事情，合并后的公司可以在中国消费升级的浪潮中为中国游客创造更多的价值。携程会继续作为公司的主要战略股东，一同促进中国在线旅游行业未来的发展与腾飞，为更多的中国消费者提供更好的在线旅游体验。”



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