美国政府网站：Win10份额已超过Win7

【中关村在线新闻资讯】12月30日消息：在全球范围内，Windows 10的份额仍然被Windows 7压一头，但是在美国，两者的差距已经很小了。最近的一份数据显示，Win10在美国的份额可能已经超过了Win7。

美国政府网站analytics.usa.gov近日公布了一组数据，反映了访问政府网站的操作系统占比，其中Windows 10占比20.9%，Windows 7占比20.7%。

由于美国政府网站的样本量与用户构成比较普遍，因此具有一定的参考价值。



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此外，这组数据还显示，整个Windows占所有访问量的45.7%，排在第二的则是iOS系统，占比25.2%，之后分别是Android的18.2%、macOS的9%以及ChromeOS的1.3%。

浏览器方面，Google Chrome占比44.4%排名第一，苹果Safari以27.6%排在第二，这主要来自iOS版本，Internet Explorer已经跌到了第三，仅有12.3%，而微软重点推广的Edge只有3.9%。

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