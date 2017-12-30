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    美国政府网站：Win10份额已超过Win7

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

         中关村在线新闻资讯】12月30日消息：在全球范围内，Windows 10的份额仍然被Windows 7压一头，但是在美国，两者的差距已经很小了。最近的一份数据显示，Win10在美国的份额可能已经超过了Win7。

    　　美国政府网站analytics.usa.gov近日公布了一组数据，反映了访问政府网站的操作系统占比，其中Windows 10占比20.9%，Windows 7占比20.7%。

    　　由于美国政府网站的样本量与用户构成比较普遍，因此具有一定的参考价值。

    美国政府网站数据：Win10已比Win7更受欢迎
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    　　此外，这组数据还显示，整个Windows占所有访问量的45.7%，排在第二的则是iOS系统，占比25.2%，之后分别是Android的18.2%、macOS的9%以及ChromeOS的1.3%。

    　　浏览器方面，Google Chrome占比44.4%排名第一，苹果Safari以27.6%排在第二，这主要来自iOS版本，Internet Explorer已经跌到了第三，仅有12.3%，而微软重点推广的Edge只有3.9%。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：美国政府网站：Win10份额已超过Win7http://news.zol.com.cn/672/6728430.html

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