汉语言文学，才是混科技圈的必修课

汉语言文学，才是每一个想在科技圈发迹的人的终身必修课。

这是《反调》栏目的第3期，当今社会，我们生活中看到的太多现象都是经过包装的假象。在这个栏目里，我们想和你一起撕开这些包装，发现大多数人不知道的事实，探讨现象背后的逻辑。

这一期，我们就聊聊那些正在被热炒的科技概念，以及它们所揭示的。







图片来自谷歌

先说一件事：

贾跃亭要回国了。

在圣诞节当天，北京证监局发出严厉通告，要求贾跃亭12月31日前必须回国。

他的“生态”最终也没能疯狂“化反”。

“生态化反”是什么意思，在2017年的知乎上依旧有人在问这个问题：





网页截图

至于“生态化反”的意思到底是什么，这个还得看贾跃亭本人的解释：

“乐视生态是基于Android的开放，结合乐视生态“平台+内容+终端+应用”的垂直整合能力，打破硬件边界、UI边界、内容边界、应用边界，打破整个产业链中的创新边界，打破内部的组织边界，让生态产生强大的化学聚变反应，形成开放的闭环，给用户创造极致体验的同时，也向所有第三方开发者开放史无前例的开放所有权。”

上面这段话，用周鸿祎的话讲，叫“不说人话”，单独看每个字大家都认识，但放在一块，就串不起来了。

这么看，贾跃亭是搞哲学的。

虽然贾跃亭最终没能化反，但依靠着他首创的“化反”概念，铺摊子、讲故事，依旧在2016年以420亿元的巨额财富登上了胡润富豪榜第31位。

这就是玩概念、讲故事的威力。

看来赚钱这件事，讲故事、资本运作比干实事效率高得多，不知这到底是谁的悲哀？

乐视开新品发布会一次次的让人“窒息”，贾跃亭的概念我们倒是记住了，但乐视的产品呢？





乐视发布会现场

——————

不仅仅是乐视，论炒作概念，在当下科技圈中，恐怕没有能够和手机行业相提并论的。

2017年，全面屏几乎成为了每一部手机的标配，你不说自己是全面屏，都不好意思去向消费者宣传。

但是，市面上有哪一款是真正的全面屏手机？

这算不算是虚假营销？

此外，相信你经常会看到一些新闻标题：

某手机新品碾压iPhone！......

友商新品曝光，雷军哭了.....

董明珠笑了......

全国3亿人都在用的某某......

谁谁谁新出了一款新手机吊打iPhone

......

到了最后，究竟是谁哭了、谁笑了？

——————

智能硬件在过去两年同样也是极其火爆的概念，甚至一度压过手机的热度。

火到什么程度呢？

给我的感觉好像是各个行业都掀起了一股智能浪潮，仿佛我们的社会正在迎接新一轮的工业革命，仿佛我们马上就要被机器人取代、被AI毁灭。

在16年下半年到17年上半年间，这种现象尤其突出。



那段时间，“智能”是每一类产品的标配。比如说，智能跑鞋、智能T恤、智能珠宝、智能外套、智能书包、智能筷子、智能健身帖、智能洗衣机、智能充电宝.......



某智能珠宝广告

任何产品都可以贴上智能的标签，大家都想赶上这一波智能热潮，趁此机会卖些产品，但所有这些所谓的“智能”产品，不过就是把已有的现成的技术硬拼装到一块，例如向鞋底里挖个坑，放入一块蓝牙芯片，再配上一款app，这就是一双非常“高大上”的智能跑鞋了。

但真正解决了什么实际的刚需吗？

每过一段时间，就会有一个新的东西、概念，进入我们的视线。大多数概念都和我们实际的生活很远，也很少有人真正的体验过，但我们每天都被这些词汇包围着。

这些新概念迅速获得了热度，背后少不了资本的推动。说白了，有些看似很火的事物，只是少部分人的狂欢，一种虚假的繁荣。

这种所谓的科技革新，和小摊贩们吆喝卖东西的逻辑非常相似，重点是卖产品，而不在科技创新含量。



——————



图片来自百度

当下的中国社会，是一个追求效率、追求速成、追求冰冷数据的社会，在这种氛围中，人也不可避免的变得浮躁。很多时候，所谓的产品创新不过是那些无关痛点的伪创新和花里胡哨的新名词。然后就开始大肆宣扬其代表了一场科技革命，一次大的颠覆，进而来吸引眼球，这种往往名不副实。

技术变革残酷又迷人，每一次变革，就有一波新人站上浪尖，10年前的主角就会成为历史。这种势力的更新换代、权力交接，是历史的必然。互联网对旧有商业秩序的颠覆，直接导致了这是一个你不仅仅需要实干，还更需要包装的时代。

是好是坏呢？

会博眼球，好像比干实事赚钱更轻松。

虽然科技圈不是搞汉语言文学的，但现在中国的一些大企业似乎在告诉我们：

想创新，先造词。



《反调》第１期：低俗这件事，错的不是今日头条

《反调》第２期：手机圈的生意和被动的消费者

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：汉语言文学，才是混科技圈的必修课http://news.zol.com.cn/672/6728187.html