2017年进入倒计时！对于2018年有什么期望，有什么计划，有什么………还有元旦发“新年新气象新自己”就不要自欺欺人了…….





还是该想想，12月31号跨年之夜要找谁陪，如果你自己过的话，注定在2018年你还是自己过…….嗯，没关系，我很坚强的！





上周苹果对于旧iPhone为什么会变慢，作出了官方解释：为保护电池，苹果选择为旧iPhone降频。经过网友、果粉以及媒体一周的口诛笔伐，苹果终于低下了高贵的头颅，对于这种做法向消费者作出道歉。





仅仅道歉怎会显得有诚意！苹果还宣布将会大幅下调旧宽iPhone更换电池的费用，名美国用户是29美元，中国用户是219元（原价608元）。但是苹果仅仅给出一年的时间，从2018年1月下旬到2018年12月结束。





这就是个坑啊。因为换过电池之后的旧iPhone也只能维持一年时间的高性能，期限一到立马歇菜，还是逼着你更换新款iPhone。我觉得消费者保护组织，执法机构等等都要开始行动起来了…….不能便宜了苹果。





“无现金”推进的步伐可能要缓一缓了！日前央行发布扫码支付新规，就规定扫码支付的当日限额：500元。你没有看错就是500元，数据显示2015-2016年，主流支付机构每日条码支付95%以上都在500块钱以下。从数据看，我们真的很节省，问题是假如去买个大件物品怎么办？





央行已经考虑到了，说500元限额是针对用户而言，对商户并无限制。如果用户已到了限额，让商家扫你就成了……..扫你…….完了想剁手还是挡不住啊。





另外感觉这条款是多此一举……对此权威机构后表示，这是为了保护你们的庄户安全，因为静态二维码极容易被复制和伪造。所以说，今后出门消费主动让商家扫你，就没事了。手机上的二维码是动态的（每隔段时间就会变化），你说你设个限额是不是多余的。





利益面前，“好朋友”三个字也就呵呵呵了。本周美团打车正式进入北京。美团打车已经在南京测试了一段时间了，之前也有消息称他们已经选定了七大城市进行首批的打车业务。看到这个新闻我开始想要不要卸载掉美团…….





因为当我打开美团的时候就是想着今天不出门了，点上外卖安安静静在家宅着。现在打开美团居然有了打车服务，那你是想我出门呢？还是宅家呢？我只想有个纯粹服务而已，至于你为我瞎操心吗？！所以点开了饿了么……..





美团搞打车服务这个消息是爆炸性的，这不是对用户，而是对滴滴来说的。





滴滴程维表示：美团上线打车产品的那一天我和他还在一起吃饭，我当时并不知道他在做这个事情……….这话里透着悔意，悔不当初告诉了这个朋友很多商业秘密。





滴滴程维还着重强调：“我和王兴认识很早，私人关系不错。但是他王星在跟我吃饭的时候也只字未提。吃完饭我看新闻才知道了这件事。”字里行间流露出无比伤心情绪，恨这个朋友太坑了…….





这里也不知道怎么安慰滴滴，只能说你们赶紧开始打价格战吧，因为我们打车好久没有享受到补贴了，现在打车真的很贵…….对于程维只说一句：





圣诞节前期，贾跃亭宣布，终于融到钱了——10亿美元。贾跃亭的造车梦这次很有可能实现。贾跃亭妻子也是去了美国，跟老公团聚，安安稳稳来的过了一个圣诞节。





看样子老贾过得很是开心啊！紧接北京证监局发布通告，责令乐视网前任董事长贾跃亭于2017年12月31日前回国，切实履行公司实际控制人应尽义务，配合解决公司问题，稳妥处理公司风险。这是贾跃亭被列“老赖”黑名单后，收到的又一个警告，并且贾跃亭名下北京房产也被查封。





面对“富翁”和“老赖”这两份，老贾果断地选择了前者。“负责到底贾跃亭”，正在一步步抽身，让自己远离这个漩涡。就本周，传贾跃亭已不是法乐第最大股东，股份全转让给其外甥。做企业，做产品等等老贾都不行，但是做老赖，我只服他。





微软正在用实际行动告诉我们，什么叫持之以恒。微软日前表示，自己并没有放弃Surface手机。所说Windows Phone失败了，但是Surface这个大IP还是很有潜力的。





我觉得Surface手机只要不用WP系统，成功的几率将会大增。为啥，因为现在主流的APP都在逃离WP平台。在当前iOS 还没有开放的前提下，用上Android就是很好的选择。





最后放出我的必杀技…….





就谈到这里吧，下周见！

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