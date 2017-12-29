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    Switch版《王者荣耀》测试资格开放 需填问卷

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

           【中关村在线新闻资讯】12月29日消息：在今年的任天堂直面会上，一款游戏的公布引起了中国玩家的注意，那就是《Arena of Valor》。说起这个名字大家可能不知道，其实他就是王者荣耀》海外版的名字。

    　　现在，当时承诺的Switch版《Arena of Valor》免费测试就要开始了，只不过测试资格看来是有限的。

    　　近日，《Arena of Valor》官方在官网发布了一份调查问卷，参与调查将有机会获得《Arena of Valor》Beta版的测试资格。

    《王者荣耀》任天堂Switch版测试在即，官方已发布调查问卷
    调查问卷

    　　尽管《Arena of Valor》就是《王者荣耀》的换皮，但其实有很多地方都不相同，比如《Arena of Valor》的皮肤没有额外属性，游戏角色购买了大量美漫版权，画面建模都要高出《王者荣耀》不少，动作系统和按键反馈上也要优于《王者荣耀》。

    　　而且Switch版《Arena of Valor》使用的是手柄，所以在操作体验上要比触屏好上不少，感兴趣的玩家可以参与试试（地址）。

    　　不过，Switch版《Arena of Valor》的收费模式并没有确定，还不知道是要用免费模式，还是一次性付费模式。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Switch版《王者荣耀》测试资格开放 需填问卷http://news.zol.com.cn/672/6727812.html

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