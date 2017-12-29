Switch版《王者荣耀》测试资格开放 需填问卷

【中关村在线新闻资讯】12月29日消息：在今年的任天堂直面会上，一款游戏的公布引起了中国玩家的注意，那就是《Arena of Valor》。说起这个名字大家可能不知道，其实他就是《王者荣耀》海外版的名字。

现在，当时承诺的Switch版《Arena of Valor》免费测试就要开始了，只不过测试资格看来是有限的。

近日，《Arena of Valor》官方在官网发布了一份调查问卷，参与调查将有机会获得《Arena of Valor》Beta版的测试资格。



调查问卷

尽管《Arena of Valor》就是《王者荣耀》的换皮，但其实有很多地方都不相同，比如《Arena of Valor》的皮肤没有额外属性，游戏角色购买了大量美漫版权，画面建模都要高出《王者荣耀》不少，动作系统和按键反馈上也要优于《王者荣耀》。

而且Switch版《Arena of Valor》使用的是手柄，所以在操作体验上要比触屏好上不少，感兴趣的玩家可以参与试试（地址）。

不过，Switch版《Arena of Valor》的收费模式并没有确定，还不知道是要用免费模式，还是一次性付费模式。

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