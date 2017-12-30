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    2017 ZOL年度科技产品评选卓越大奖揭晓

      [  中关村在线 原创  ]   作者：郭云珍

    企业级产品卓越大奖

    1、HP ZBOOK x2

          第一眼看到Zbook x2难免会让人想起微软的Surface book。同样都是可拆卸式设计，同样强调高性能，但惠普立足纯商用市场。从配置Quadro M620专业设计显卡以及可媲美专业显示器的屏幕这两点可看出Zbook x2的专业性要更强一筹，因此荣获年度卓越产品。

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    HP Zbook x2开启工作站平板时代

    2、华为AR651W-X4网关

          AR651W-X4能够精准对应SMB市场需求，灵活适配多种不同部署场景；从产品形象上说，外观上采用创新的简洁几何形态，设计语言完美符合极简之美；功能上，出色地为企业提供分支之间，分支与数据中心、云的随需互联，解决企业业务开通慢和不灵活的问题。

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    SMB随需互联需求如何在网络产品上实现

    3、锐捷高密度会展无线解决方案

          对于会展等高密度无线需求场景，要想在活动期间获得优质的无线体验，布网其实并不简单，需要应对高密度、大并发、AP间干扰等多项难题，而锐捷高密度会展无线解决方案通过各种大型会议的多次验证，完全可以胜任上述高标准无线网络需求，表现突出。

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     锐捷高密度会展无线解决方案 

    2017 ZOL年度科技产品评选卓越大奖揭晓

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