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    2017 ZOL年度科技产品评选卓越大奖揭晓

      [  中关村在线 原创  ]   作者：郭云珍

    家用显示设备卓越大奖

    1、索尼OLED 65A1

          OLED代表未来，而能够扛着OLED走向辉煌的只有索尼这样的品牌，OLED显示技术巨大的想象空间才刚刚开始呈现。 

    2017 ZOL年度科技产品评选卓越大奖揭晓

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    2、三星QLED光质量子点电视 QA65Q8CAM

          卓越的工业设计让消费者摆脱了对于电视产品的传统印象，没有杂乱的线材，只有简约却不简单的设计之美。QLED显示技术所呈现出的色彩与画质，让三星始终站在引领行业发展的制高点。

    2017 ZOL年度科技产品评选卓越大奖揭晓

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    3、海信4K激光电视L6

          海信激光电视L6具有4K分辨率，同时实测亮度高，并且系统优势明显，加上配置音频和抗光幕，推动了激光电视概念的发展。

    2017 ZOL年度科技产品评选卓越大奖揭晓

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