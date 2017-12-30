2017 ZOL年度科技产品评选卓越大奖揭晓

音频设备卓越大奖

1、BOSE SoundLink Revolve

作为BOSE SoundLink系列的最新旗舰蓝牙音箱，Revolve采用了创新的外观和360°全向声效设计，突破了传统蓝牙音箱声音指向单一的诟病，带来更加逼真震撼的环绕音效，为用户营造出身临其境般的音质享受。





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声无界 BOSE Revolve&Revolve+评测



2、1MORE四单元圈铁耳机

1MORE四单元圈铁耳机，采用“3动铁＋DLC类钻碳单动圈”声学结构设计，将3个超低失真动铁单元放入每个音腔中，在高频和超高频实现超低失真性能，同时强化了高频细节解析力。1MORE创新研发的新动圈振膜材料DLC（类钻碳）首次运用于动圈的复合振膜之中，类钻碳以其轻质和本身的特性，在内阻和声导速两个维度上呈现绝佳平衡，成为近乎完美动圈振膜的材质。它的阻尼特性，令声音传递速度极快，干净不拖沓，并且失真极低。正是这样的创新，使得1MORE四单元圈铁耳机在音质方面有了飞跃性的提升。





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3、Apple AirPods

作为苹果旗下首款采用全无线设计的耳机，AirPods的诞生也同时开启了全无线耳机的时代，使用户彻底摆脱了线材的束缚。搭载W1芯片的AirPods带来十分高效的无线性能、绝佳的操控体验和更好的音质。耳机使用的无线充电盒为其提供长达24小时的续航，AirPods也成为了众多耳机厂商效仿的对象。





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4、真力 The Ones 系列

真力The Ones系列音箱采用真力独特的同轴三分频设计，全部搭载了真力SAM技术，比起传统非同轴设计，听音者即便在上下左右任意方向上偏离音箱主轴，也能得到相对一致、良好、无畸变的频率响应。部分型号甚至可以在最近40cm的距离上依然保持声音重放的精准度。特别适用于空间局促的转播车、近距离的桌面监听系统、家庭工作室，以及临时搭建的中小型工作环境。通过真力的GLM，The Ones系列所有音箱都能够针对实际声学环境中的问题，进行迅速、精准的逐一校准。





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