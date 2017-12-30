2017 ZOL年度科技产品评选卓越大奖揭晓

影像产品卓越大奖

1、尼康D850

尼康D850是一台全面的高像素单反相机，兼具高像素和高速度的机型。4575万像素的高画质传感器，配合153点对焦以及最高9fps的连拍速度，足以满足各类摄影师的拍摄需要。综合来看，这都是2017年当之无愧的卓越产品。





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2、佳能G1 X Mark III

佳能G1 X Mark III是一台APS-C画幅的便携卡片相机，这款相机搭载了24-72mm的变焦镜头，这在APS-C画幅固定镜头相机中并不多见。这款相机实现了高画质和便携性的统一，是未来便携相机的发展方向。





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3、佳能85mm f/1.4

佳能85mm f/1.4是一枚脱胎换骨的85mm镜头，具有极高的镜头锐度表现，而且焦外表现出色。搭载防抖后，佳能85mm f/1.4弱光拍摄成功率更高，是一颗非常出色的人像镜头。





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