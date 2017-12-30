2017 ZOL年度科技产品评选卓越大奖揭晓

PC与平板电脑卓越大奖

1、华硕 ROG玩家国度GX501

华硕ROG GX501这款产品的工业设计堪称典范，不但在游戏本领域中独孤求败，放到所有笔记本领域都是接近“人莫予毒”的极高境界。其中键盘下置、触控板横移、产品厚度削减、核心部件通过大面积盖板散热的综合布局是非常成功的。最重要的是其属于第一批采用NVIDIA Max-Q显示技术的机型，在18mm的机身内，竟塞入了Max-Q版GTX1080高性能独显，是一款非常与众不同的产品。





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2、微软Surface Studio



Surface Studio作为一款专为设计师用户推出的一体电脑，无论是自身的颜值、品位，还是硬件性能、屏幕体验，都能够满足专业设计师用户的需求，再加上Windows平台对设计软件的兼容性，使用起来可能要比Mac平台更加出众，打破iMac在专业设计师领域的“垄断”不成问题。

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