    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 正文
    微软一体电脑微软 Surface Studio（i7/32GB/2TB/4GB独显）

    2017 ZOL年度科技产品评选卓越大奖揭晓

      [  中关村在线 原创  ]   作者：郭云珍

    PC与平板电脑卓越大奖

    1、华硕 ROG玩家国度GX501

          华硕ROG GX501这款产品的工业设计堪称典范，不但在游戏本领域中独孤求败，放到所有笔记本领域都是接近“人莫予毒”的极高境界。其中键盘下置、触控板横移、产品厚度削减、核心部件通过大面积盖板散热的综合布局是非常成功的。最重要的是其属于第一批采用NVIDIA Max-Q显示技术的机型，在18mm的机身内，竟塞入了Max-Q版GTX1080高性能独显，是一款非常与众不同的产品。 

    2017 ZOL年度科技产品评选卓越大奖揭晓

    关于华硕 ROG玩家国度GX501的更多资讯：

    Max-Q GTX1080!ROG GX501轻薄笔电评测 

    2、微软Surface Studio

          Surface Studio作为一款专为设计师用户推出的一体电脑，无论是自身的颜值、品位，还是硬件性能、屏幕体验，都能够满足专业设计师用户的需求，再加上Windows平台对设计软件的兼容性，使用起来可能要比Mac平台更加出众，打破iMac在专业设计师领域的“垄断”不成问题。 

    2017 ZOL年度科技产品评选卓越大奖揭晓

     关于微软Surface Studio的更多资讯：

    微软Surface Studio开箱 售价让人惊呼
    见证奇迹？微软Surface新品发布会直播
    打破iMac"垄断"微软Surface Studio评测 

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：2017 ZOL年度科技产品评选卓越大奖揭晓http://news.zol.com.cn/672/6724013.html

    <中关村在线首页新闻中心频道首页>
    您可能感兴趣： ZOL年度科技产品评选卓越大奖揭晓
    12345...12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    一体电脑问答 手机版阅读 即时更新

    热门搜索

    荣耀9青春版AWE台北电脑展3D打印机mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    最新科技资讯
    下载ZOL APP