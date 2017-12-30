2017 ZOL年度科技产品评选卓越大奖揭晓

移动（通信）设备卓越大奖

1、三星盖乐世 Note8

三星盖乐世Note 8尺寸更大的全视曲面屏、性能强悍的骁龙835移动平台、双摄双光学防抖、升级的S Pen，外加多种生物识别技术，宣告和稳固了三星Note8在Android手机乃至整个手机市场的高端旗舰地位,Bixby中文版的推出更是将三星在人工智能上的野心展现的淋漓尽致。Android手机的下一个十年将由为数不多的几个品牌开启，三星是其中一家。





◆关于三星盖乐世 Note8的更多资讯：

S Pen的“尖端”科技 小个头上暗藏玄机

用三星Note 8的用户根本不考虑iPhone 8

四款国际旗舰对飚 三星Note8打躺下三个

铁打的畅快流水的游戏 三星Note8上王者稳



2、华为Mate10 Pro

华为Mate10 Pro是华为历史上最成功的一款产品，根据ZOL调查数据，其商务中透着时尚感的外观设计受到了用户高度认可。同时，华为品牌实力在国际上不断提升为这款产品灌输的价值也值得称道。创新性是这款产品的独特亮点，包括领先的f/1.6超大光圈、秒变PC的高生产力等，尤其是独立NPU的加持使其成为了面向未来的AI先行者。其在基础实力提升的基础上向未来科技推进，目光长远，无愧于当前的“卓越”称号。





◆关于华为Mate10 Pro的更多资讯：

水能奈我何 HUAWEI Mate 10 Pro全球首拆

HUAWEI Mate 10 Pro上手:这一千加的值

华为Mate10全系中国发布直播 预见未来

3、OPPO R11s

OPPO一向是优化极致、体验为王的代表，OPPO R11s作为其2017年最主打产品，同样在整体优化方面做到了高水平，体验优异。就产品特质来说，星幕屏在时下流行的“全面屏”基础上为手机添加了一丝静谧感，拍照将多年f/1.7的超大光圈延展到了双摄上，同时其AI美颜算法通过深度学习能够打造出针对不同用户私人定制的美颜效果值得称赞。OPPO一向善于摸准用户需求，根据用户需求打造体验最优的手机，OPPO R11s便是其当前体验优化的集大成者。





◆关于OPPO R11s的更多资讯：



OPPO R11s：AI算法加持 拍照/性能双爆表

OPPO R11s六大特点揭秘 全面屏只是其一



4、vivo X20

vivo让X系列机型命名从“X9s”直接跨越到“X20”，我们也看到了道理所在：兼具美学设计的全面屏、更有可靠性的结构设计、进一步完善生物识别系统的Face Wake面部识别、性能充足在《王者荣耀》表现突出的软硬件表现，相对完善的全面屏软件优化方案，逆光表现出色的后置双摄，更加深度的美颜效果优化，vivo X20无愧与2017年高标准的重磅产品。







◆关于vivo X20的更多资讯：

vivo X20拆解首发 可靠的全面屏买它没错

vivo X20游戏评测：全面屏的游戏神器

vivo X20评测：一块AI与双摄进化的全面屏



本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：2017 ZOL年度科技产品评选卓越大奖揭晓http://news.zol.com.cn/672/6724013.html