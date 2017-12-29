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    低端机也能升Android 8.0 诺基亚打了不少人的脸

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

           【中关村在线新闻资讯】12月29日消息：很多厂商都将不为老款机型提供最新版Android系统归咎为性能不够，但诺基亚这次却狠狠地打了这些厂商的脸。

    　　据报道，Nokia 2将会直接获得Android 8.1版本的更新，而这是一款非常入门级的手机，可见运行Android 8.1并不需要很高的配置。

    　　HMD的Juho Sarvikas表示：Nokia 2将会直接更新到Android 8.1，因为这个版本的操作系统加入了Android Go的精简理念，可以进一步提升Nokia 2的性能以及操作流畅度。”

    诺基亚良心：低端入门机即将吃上奥利奥
    Android Oreo

    　　据悉，这次更新将会在2018年初推送，在此之前Nokia 5和Nokia 6均将升级到Android Oreo。事实上HMD以前就说过，会让所有Nokia Android手机都升级到Android Oreo。

    　　所以，老款机型带不动Android 8.0不再是借口了，厂商们只是想让人们去购买它们最新的手机。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：低端机也能升Android 8.0 诺基亚打了不少人的脸http://news.zol.com.cn/672/6727782.html

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